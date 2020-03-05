Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Музея государственных символов в Товузе (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована четвертого марта в 14:32)

БАКУ /Trend/ - Четвертого марта в Товузе состоялось открытие нового здания Музея государственных символов.

В открытии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие музея.

Президент Ильхам Алиев был проинформирован об экспонатах, представленных в музее.

Было сообщено, что здание музея состоит из выставочного зала и конференц-зала на 22 места, административных и подсобных помещений. В выставочном зале музея созданы три раздела. В них представлены карта периода азербайджанских ханств, флаги ханств, манекены, изображающие средневековых воинов, гербы азербайджанских городов XIX века, древние металлические монеты, бумажные деньги, конституции, гербы, флаги, почтовые марки, ордена и медали, отражающие периоды Азербайджанской Демократической Республики, Азербайджанской ССР и независимого Азербайджана.