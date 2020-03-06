TƏBİB дал рекомендации отправляющимся в страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - «Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями» (TƏBİB) дало рекомендации лицам, отправляющимся в страны, где распространился коронавирус (COVİD – 19), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на TƏBİB.

В сообщении отмечается, что наблюдение за состоянием здоровья лиц, побывавших в странах, где официально зафиксированы случаи заболеваемости коронавирусом, охватывает срок в 14 дней после возвращения из этих стран. В этот период рекомендуется не выходить из дома без крайней необходимости, тщательно соблюдать правила личной гигиены, часто мыть руки с мылом. В случае появления признаков респираторного заболевания, таких как кашель, температура, тошнота, затрудненное дыхание, следует незамедлительно звонить по номерам скорой помощи "103" (в Баку) или "113" (за пределами Баку) и пройти врачебное обследование, говорится в сообщении TƏBİB.

Напомним, что власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке заболеваемости пневмонией в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй).

Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

(Текст: Кямаля Сеидова)