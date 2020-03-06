В ряде бакинских поселков ограничена подача воды
БАКУ /Trend/ - Сегодня в течение дня в некоторые части бакинских поселков Мушфигабад, "28 Мая", Нубар, Сулутепе и Баладжары вода будет подаваться с перебоями.
Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на ОАО "Азерсу" (водный оператор).
Ограничения в подаче воды связаны с работами по реконструкции на магистральном водопроводе.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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