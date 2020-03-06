В Кабмин Азербайджана представлены предложения по новым датам приема и учебы в докторантуре

БАКУ/Trend/ - Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) подготовила и представила в Кабинет министров предложения для проведения приема в докторантуру в июле-августе/сентябре, а начала учебы - с сентября, сказал в пятницу Trend академик-секретарь и член-корреспондент Академии Аминага Садыхов.

Он напомнил, что раньше прием в докторантуру и диссертантуру заканчивался в декабре, а учебный процесс стартовал с начала календарного года: «В последние 2-3 года утверждение плана приема немного затягивается, поэтому уже несколько лет он проводится в январе-феврале, после чего принимается решение о выборе тем и научных руководителей. В связи с чем учеба начинается где-то с 1-го апреля, что не очень удобно».

По словам Садыхова, документ предположительно уже на стадии утверждения: «После утверждения парни получат возможность после магистратуры сразу подать документы в докторантуру».

В заключении ученый сказал, что предложения уже согласованы со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с Госслужбой по мобилизации и призыву на воинскую службу, добавив, что эти предложения будут реализованы в 2021 году.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова )