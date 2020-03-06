В связи со сносом моста в Баку изменены схемы движения нескольких автобусных маршрутов
БАКУ /Trend/ - Ввиду ограничения движения на участке пересечения улицы 28 Мая с улицами Юсифа Сафарова и Кёвкаб Сафаралиевой в связи с демонтажом железнодорожного моста на улице 28 Мая в Насиминском районе города Баку временно изменена схема движения некоторых регулярных маршрутов.
Об этом в пятницу сообщили Trend в Бакинском транспортном агентстве.
Таким образом, движение по маршрутам №№ 1, 2, 4, 21, 30, 32, 46, 49 и 175 временно будет организовано через улицы Узеира Гаджибекова, Кёвкаб Сафаралиевой и Пушкина.
Работы по демонтажу начнутся в ночь на восьмое марта и продолжатся до вечера девятого марта.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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