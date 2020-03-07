В Баку изменена схема движения еще одного маршрута
Общество 7 марта 2020 11:15 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - В Баку на новой автодороге, ведущей с улицы Дадаша Буниядзаде к Бакинской кольцевой, ограничено движение транспортных средств в связи с укладкой асфальта.
Как сообщили в субботу Trend в Бакинском транспортном агентстве, в этой связи движение автобусов маршрута № 194 организовано по улице Хиябани.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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