В Баку изменена схема движения еще одного маршрута

БАКУ /Trend/ - В Баку на новой автодороге, ведущей с улицы Дадаша Буниядзаде к Бакинской кольцевой, ограничено движение транспортных средств в связи с укладкой асфальта.

Как сообщили в субботу Trend в Бакинском транспортном агентстве, в этой связи движение автобусов маршрута № 194 организовано по улице Хиябани.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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