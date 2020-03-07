В AZAL продолжаются работы по дезинфекции (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - В ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) продолжаются работы по дезинфекции, передает в субботу Trend со ссылкой на авиакомпанию.

Отмечается, что для недопущения распространения коронавируса COVID-19 дезинфицируются все объекты гражданской авиации. Воздушные суда после рейсов обрабатываются специальными растворами. Все самолеты AZAL и Buta Airways снабжены универсальными профилактическими комплектами, масками и дезинфицирующими средствами. На воздушных судах осуществляется регулярная замена воздушных фильтров.

В рамках вышеуказанных мер также проведены тренинги для лётного состава в целях оперативного реагирования в случае обнаружения на борту воздушного судна пассажира с подозрением на заболевание.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)