Погибший азербайджанский пограничник будет погребен сегодня
БАКУ /Trend/ - Солдат Гараев Эльтун Эльман оглу, погибший в результате огнестрельного ранения на погранично-боевом участке отдельной пограничной дивизии "Газах" ГПС близ села Даш Салахлы Газахского района, будет погребен сегодня.
Как сообщает в субботу Trend, тело пограничника будет предано земле сегодня в селе Газыгурдалы Бардинского района.
Отметим, что солдат Гараев Эльтун Эльман оглу, при исполнении служебных обязанностей на погранично-боевом участке отдельной пограничной дивизии "Газах" близ села Даш Салахлы Газахского района, в 05:40 седьмого марта 2020 года получил огнестрельное ранение. Солдат был незамедлительно эвакуирован в диагностический центр Газахского района, однако врачам не удалось спасти ему жизнь.
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