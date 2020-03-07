Погибший азербайджанский пограничник будет погребен сегодня

БАКУ /Trend/ - Солдат Гараев Эльтун Эльман оглу, погибший в результате огнестрельного ранения на погранично-боевом участке отдельной пограничной дивизии "Газах" ГПС близ села Даш Салахлы Газахского района, будет погребен сегодня.

Как сообщает в субботу Trend, тело пограничника будет предано земле сегодня в селе Газыгурдалы Бардинского района.

Отметим, что солдат Гараев Эльтун Эльман оглу, при исполнении служебных обязанностей на погранично-боевом участке отдельной пограничной дивизии "Газах" близ села Даш Салахлы Газахского района, в 05:40 седьмого марта 2020 года получил огнестрельное ранение. Солдат был незамедлительно эвакуирован в диагностический центр Газахского района, однако врачам не удалось спасти ему жизнь.