Начальник Экспедиции минэкологии отправлен на пенсию

БАКУ/Trend/ - Начальник Экспедиции геологического планирования Национальной службы геологической разведки министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов отправлен на пенсию.

Об этом сообщила Trend пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

По ее словам, на данный момент идет процесс назначения новой кандидатуры на данную должность.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Редактор: Гюнель Зейналова)