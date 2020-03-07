Начальник Экспедиции минэкологии отправлен на пенсию
БАКУ/Trend/ - Начальник Экспедиции геологического планирования Национальной службы геологической разведки министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов отправлен на пенсию.
Об этом сообщила Trend пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.
По ее словам, на данный момент идет процесс назначения новой кандидатуры на данную должность.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Редактор: Гюнель Зейналова)
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