Оперативный штаб: Работа всех учебных заведений Азербайджана приостановлена до 27 марта
БАКУ /Trend/ - На территории Азербайджана продолжаются безотлагательные мероприятия с целью предотвращения угрозы распространения коронавируса СOVİD - 19.
Как сообщили в субботу Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана, согласно распоряжению Кабмина, с целью пресечения случаев инфицирования и продолжения медико-профилактических, дезинфекционных и других превентивных мер, во всех учебных заведениях страны с 10 по 20 марта (первый день учебы назначен на 27 марта) 2020 года приостанавливается учебно-воспитательный процесс и все связанные с ним мероприятия.
Лента новостей
Лучшие моменты первого дня Международного турнира по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО)
Турнир AGF Junior Trophy - подготовка к Чемпионату Европы по мужской спортивной гимнастике – азербайджанский спортсмен
Муса Гасымлы: Политика Президента Ильхама Алиева направлена на повышение уровня жизни каждого гражданина Азербайджана
Поздравление Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой по случаю 8 Марта от детей с синдромом аутизма (ВИДЕО)
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация в связи с Международным женским днем - 8 Марта (ФОТО)
Продолжаются соревнования первого Международного турнира по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО)
Руководитель департамента кибербезопасности американской компании о стратегии и секьюрити-технологиях в этой сфере (Интервью)
Генеральный директор ВОЗ выразил благодарность Азербайджану за вклад в глобальную борьбу с коронавирусом
В Баку сократилось посещение ресторанов ввиду профилактических мероприятий - председатель ассоциации
Грузия оплатит расходы по возвращению своих граждан из Италии после приостановки прямого авиасообщения