Уличный орган «Old Baku» в преддверии праздника Новруз в Баку (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Первый уличный орган «Old Baku» на мотивы известных музыкальных произведений выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова был создан в преддверии праздника Новруз 12 марта 2014 года по проекту директора Экспертного совета Baku Network доктора философии Эльхана Алескерова, передает Trend.

В период работы в должности первого секретаря посольства Азербайджана в Нидерландах он наладил связи с ремесленниками голландского города Тилбург, где функционирует частная мастерская по производству популярных в Европе уличных органов. Мастера долго не соглашались создавать уличный орган на неизвестные им и нестандартные восточные мотивы.

На данном инструменте мелодии озвучиваются механическим ручным способом, считывая их с музыкальных книг. Всего изготовлены 15 таких музыкальных книг на тему опер Узеира Гаджибекова «Аршин мал алан» и «О олмасын, бу олсун».

Самым трудным было перевести музыку Узеира Гаджибекова с нотной основы на органный формат книги. Уникальность органа находит продолжение в его дизайне - на фоне Бакинской крепости, рисунка Девичьей Башни движущиеся фигуры персонажей опер У. Гаджибекова Мешади Ибада, Гочи Аскера, Сарвара и Гюльчохры.

Весь дизайн и подборка музыки осуществлялись Эльханом Алескеровым, главным мастером органа был Тонн и его супруга. Они являются продолжателями фламандской школы мастеров уличных органов. В создании Old Baku приняли участие группа мастеров, художники и оформители музыкальных книг, которые близко познакомились с азербайджанской культурой и остались нашими друзьями.