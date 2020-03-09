В Государственном морском агентстве Азербайджана и на судне «Мирвари» проведена дезинфекция (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках упреждающих мер по предотвращению угрозы распространения коронавируса в Азербайджане, сегодня в административных зданиях Государственного морского агентства, Центра безопасности морского плавания, а также Управления транспорта и технико-снабженческого управления были проведены дезинфекционные работы, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на главу пресс-службы Агентства Турала Мусеибова.

Было отмечено, что в Агентстве контролируется санитарно-гигиеническая ситуация, проводится просветительская работа.

Сегодня при участии представителей Агентства также были также проведены работы по дезинфекции на прогулочном судне «Мирвари» Управления Приморского бульвара.

Напомним, что «Мирвари» вмещает 446 пассажиров. Ежедневно в среднем, оно осуществляет 6-7 прогулочных рейсов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)