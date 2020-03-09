В Баку прошли обсуждения с экспертами ВОЗ в связи с распространением коронавируса (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посетила в понедельник Азербайджан, сообщает Trend.
В рамках визита в Азербайджан делегация экспертов ВОЗ встретилась с представителями "Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями".
На встрече обсуждались меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции по всему миру и детали визита делегации ВОЗ в карантинные больницы в Баку и регионах.
Был также проведен обмен мнениями по поводу подготовки медицинского персонала, общих методов борьбы с COVID-19, информированности о ситуации, готовности к госпитализации, лекарств, средств диагностики и доступности лекарств и коммуникации риска.
(Автор: Ильхама Исабалаева)
Лента новостей
Обнародованы сроки начала коммерческой эксплуатации трубопровода для транзита азербайджанского газа в Болгарию