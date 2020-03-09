В Баку прошли обсуждения с экспертами ВОЗ в связи с распространением коронавируса (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посетила в понедельник Азербайджан, сообщает Trend.

В рамках визита в Азербайджан делегация экспертов ВОЗ встретилась с представителями "Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями".

На встрече обсуждались меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции по всему миру и детали визита делегации ВОЗ в карантинные больницы в Баку и регионах.

Был также проведен обмен мнениями по поводу подготовки медицинского персонала, общих методов борьбы с COVID-19, информированности о ситуации, готовности к госпитализации, лекарств, средств диагностики и доступности лекарств и коммуникации риска.

(Автор: Ильхама Исабалаева)