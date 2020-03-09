Еще у двух граждан Азербайджана, вернувшихся из Ирана, обнаружен коронавирус - Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - У двоих граждан Азербайджана 1966 и 1978 года рождения, прибывших в страну из Ирана, выявлен коронавирус.

Как сообщили Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана, в настоящее время пациенты, помещенные в больницы специального режима и находящиеся под наблюдением, чувствуют себя нормально. Состояние их здоровья стабильное.

Состояние здоровья гражданина Азербайджана 1938 года рождения, который был помещен в больницу специального режима после того, как ранее ему был поставлен диагноз коронавирусной инфекции, является стабильным- средне тяжелым. Он в настоящее время находится под наблюдением, принимаются необходимые меры для улучшения его здоровья.

Состояние других пациентов, помещенных в специализированные больницы, стабильное.