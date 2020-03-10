В Азербайджане ежедневно дезинфицируются 5 тысяч автотранспортных средств

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане продолжается осуществление неотложных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сказала пресс-секретарь Госслужбы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова, сообщает во вторник Trend.

По ее словам, на 56 автовокзалах и автостанциях страны ежедневно проводятся работы по дезинфекции: «Каждый день в 5 тысячах автотранспортных средств осуществляются меры по дезинфекции.

В 11 региональных филиалов Азербайджана командированы рабочие группы для проведения контроля.

Работы по дезинфекции проводятся дважды в день – утром и ночью, когда междугородние, внутригородские и такси не находятся в рейсах».

Аллахвердиева подчеркнула, что в рамках осуществляемых мер безопасности пассажирам рекомендуется не пользоваться транспортными средствами, не выезжающими с автовокзалов.

Для получения дополнительной информации работает «горячая линия»: (012) 566 52 58 и (012) 567 06 57.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)