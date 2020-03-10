В Баку сохранится умеренная погода

Общество 10 марта 2020 13:13 (UTC+04:00)
В Баку сохранится умеренная погода

БАКУ/Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, умеренный юго-западный ветер временами будет усиливаться, сообщили во вторник Trend в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 5-8, днем - 12-16, в Баку ночью 6-8, днем - 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 766 до 761 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман. Южный ветер днем местами усилится.

Ночью - 4-9, днем - 17-22 градуса тепла, в горах ночью 0-5, днем - 12-17 градусов тепла.

На Абшеронском полуострове временами ожидается усиление южного ветра, который может вызвать дискомфорт у некоторых метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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