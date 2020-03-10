Подарки на Новруз от Azercell продолжаются!

БАКУ/Trend - Azercell, лидер телекоммуникационного рынка Азербайджана, продолжает радовать своих абонентов в канун праздника Новруз. Компания каждые праздничные вторники предлагает абонентам предоплатной линии (SimSim) специальные скидки.

Так, сегодня, 10 марта, в рамках кампании абоненты предоплатной линии (SimSim) получают 20% скидку при подключении к интернет пакету «Aylıq 30 GB».

Для получения дополнительной информации о компании, пройдите по ссылке:

https://www.azercell.com/ru/personal/campaigns/monthly/novruz_endirim_yel/

Напомним, что каждый вторник, начиная с 25 февраля, Azercell предлагает специальные скидки при подключении к различным тарифам и интернет-пакетам. На прошлых неделях абоненты предоплатной линии (SimSim) подключались к тарифу “Sərbəst 15” с 20%, а “Limitsiz Gecə” - 50 % скидкой.

Поздравляем всех с праздничным вторником!

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь в news@mcs.az

Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана ООО “Azercell Telekom” было основано в 1996 году. В настоящее время 4,8 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране- 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения равен 99,8%. Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G и сеть 5G в тестовом режиме, мобильный абонентский сервис, онлайн обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись «Asan İmza» и т. д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Апшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов “İnvestors İn People".