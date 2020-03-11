Минобразования готовит предложения по изменению нынешнего учебного года
БАКУ /Trend/ - Мы рассматриваем разные версии по замене и возобновлению пропущенных уроков. Об этом в сказал в эфире государственного телеканала АзТВ министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов.
По словам министра, после возобновления учебного периода, министерство подготовит и представит правительству окончательные предложения по образованию в Азербайджане с учетом текущей ситуации.
Байрамов добавил, что полномочия по принятию решений относительно учебного года у правительства.
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