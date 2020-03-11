Минобразования Азербайджана: Распространяемые учебные расписания не имеют реальной основы

БАКУ/Trend/ - Министерство образования Азербайджана отреагировало на сообщения, распространенные в связи с пропуском учебных дней по причине предотвращения угрозы распространения нового типа коронавируса (COVID-19) и с целью проведения профилактических мер.

Как сообщает Trend, начальник отдела по связям с общественностью минобразования Джесарет Валехов на своей официальной странице в Facebook заявил о недействительности данных сообщений.

"Расписания, распространяемые в последние часы, можно просто считать типом самодеятельности и они не имеют реальной основы, то есть это - не правда. Получайте самую надежную информацию от министерства образования", - отметил он.

Напомним, что в распространенном расписании говорилось, что пропущенные учебные дни будут заменены на субботу согласно следующему графику:

1. 03.03-28.03

2. 04.03-04.04

3. 05.03-11.04

4. 06.03-18.04

5. 10.03-25.04

6. 11.03-02.05

7. 12.03-09.05

8. 13.03-16.05

9. 16.03-23.05

10. 17.03-30.05

В распространенной информации также говорилось, что каникулы с 1 по 5 мая для начальных школ будут отменены.