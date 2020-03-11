В Азербайджане 85% первоклассников приходят из «нулевок» - министр

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане 85% детей, идущих в первый класс, приходят из «нулевок».

Об этом сказал министр образования Джейхун Байрамов, сообщает в среду Trend.

Министр напомнил, что в 2020-2021 учебном году прием в первый класс в стране впервые осуществляется в электронном порядке, добавив, что электронный прием в первый класс детей, посещающих подготовительные группы, начался с прошлого года.

Он подчеркнул, что в этом году в первый класс автоматически будут приняты свыше 100 тысяч детей, обучающихся в подготовительных группах.

По его словам, в настоящее время идет прием документов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)