Арестованы сотрудники Государственного таможенного комитета - спецоперация СГБ

БАКУ/Trend/ - Одно должностное лицо и двое сотрудников Государственного таможенного комитета арестованы сроком на 4 месяца, говорится в совместном сообщении Службы государственной безопасности и Государственного таможенного комитета.

На основании информации, полученной в связи с регулярной контрабандой крупных партий табачной продукции вагонами и грузовыми автомобилями, Служба государственной безопасности (СГБ) и Государственный таможенный комитет провели совместное расследование.

В результате проведенных оперативно-следственных мер на Самурском таможенном посту в Гусарском районе был задержан автомобиль мирки Mercedes (40-BL-400), который прошел таможенную проверку и был допущен к пересечению границы.

В ходе осмотра автомобиля было обнаружено и изъято 15 тонн зарубежной табачной продукции, заявленной таможне под другим наименованием, и упакованной сверху другой продукцией.

По факту в СГБ было возбуждено уголовное дело по статье 206 (контрабанда) УК Азербайджана. Граждане Азербайджана - замначальника Северного территориального Главного таможенного управления Государственного таможенного комитета Эмин Алмардан оглу Гусейнов, Керим Ахмедага оглу Гусейнов и Алиев Рамин Мехти оглу были привлечены в качестве обвиняемых лиц, решением суда в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследования продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)