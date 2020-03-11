БАКУ/Trend/ - Изменена дата проведения двух концертов в Центре Гейдара Алиева.

Как сообщает в среду Trend, в ответ на призывы Оперативного штаба при Кабинете министров по принятию мер с целью недопущения распространения коронавируса в стране изменены даты проведения двух концертов в Центре Гейдара Алиева, которые планировались на март.