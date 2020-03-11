Изменены даты двух концертов в Центре Гейдара Алиева (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Изменены даты проведения двух концертов в Центре Гейдара Алиева.

Как сообщает в среду Trend, в ответ на призывы Оперативного штаба при Кабинете министров по принятию мер с целью недопущения распространения коронавируса в стране изменены даты проведения двух концертов в Центре Гейдара Алиева, которые планировались на март.

Концерт камерного оркестра “Кремерата Балтика” и пианиста Люки Дебарга, назначенный на 14 марта, а также запланированный на 29 марта концерт американского джазового певца Дайана Ривза отсрочены. О новых датах проведения концертов будет объявлено дополнительно.

Информацию в связи с билетами, купленными на концерты, можно получить, связавшись с пунктами продажи iTicket.az во Дворце Гейдара Алиева, Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета, а также в киоске №2 на перекрестке проспекта Бюльбюля с улицей Низами.

Отметим, что ввиду роста числа заражений коронавирусом в последние дни, а также расширения географии распространения заболевания Всемирная организация здравоохранения выступила с призывом усилить соответствующие превентивные меры, а также отменить массовые мероприятия.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)