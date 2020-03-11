В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира FIG по спортивной гимнастике (ФОТОРЕПОРТАЖ)

БАКУ /Trend/ - В среду в Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки спортсменов-участников предстоящего Кубка мира FIG по спортивной гимнастике, сообщает Trend. Кубок мира FIG по спортивной гимнастике пройдет 12-15 марта в Национальной арене гимнастики, он носит лицензионный характер на Олимпийские игры Токио-2020. В Кубке мира примут участие 158 спортсменов из 42 стран.

По словам спортсмена из Великобритании Хейдена Скиннера, тренировка прошла хорошо, и он надеется показать хороший результат на соревнованиях.

"Арена гимнастики в Баку – большая и красивая, здесь созданы замечательные возможности для подготовки к соревнованиям. Это мой первый визит в Баку, мне все нравится, особенно люди - они приятные и обходительные. На Кубке мира у меня задача продемонстрировать хороший результат, показать свою программу без ошибок", - сказал Скиннер.

Для гимнаста из Казахстана Наримана Курбанова визит в Баку стал третьим по счету.

"Мы в Баку находимся уже неделю, приехали раньше - на сборы. Это психологически очень помогает – проходит акклиматизация, можно не торопиться, спокойно войти в ритм, опробовать снаряды. Подготовка к соревнованиям проходит отлично, созданы замечательные условия. Соревнования в Баку всегда организованы на высшем уровне. На Кубке мира я выступаю с упражнениями на гимнастическом коне. Если вспоминать предыдущие свои визиты в Баку, то на Кубке мира в 2018 году я занял седьмое место, в 2019 году - четвертое. Надеюсь, в этом году оказаться в первой тройке", - отметил Курбанов.

Хорхе Вега Лопес, выступающий за Гватемалу, подчеркивает, что на Кубке мира достаточно высокая конкуренция среди участников.

"Конкуренция на соревновании большая, но я надеюсь показать хороший результат, занять достойное место в турнирной таблице и побороться за медаль. Организация Кубка находится на высоком уровне, очень рад быть в числе участников. Надеюсь, что в будущем еще не раз приеду в Баку на соревнования", - сказал Хорхе Вега Лопес.

Отметим, что в первые два дня четырехдневных соревнований Кубка мира FIG по спортивной гимнастике пройдут квалификации, а следующие два дня состоятся финалы. Традиционный кубок AGF Trophy будет вручен гимнастам, набравшим наивысшие баллы за исполнение.

Азербайджан на Кубке мира FIG по спортивной гимнастике представят Мурад Агарзаев, Марина Некрасова, Агамурад Гахраманов, Иван Тихонов, Самира Гахраманова, Джавидан Бабаев.

Trend представляет читателям фоторепортаж с тренировки.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)