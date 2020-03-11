Мобильная музыка со Zvuk от Azercell стала безлимитной!

Всегда радуя своих абонентов интересными и выгодными кампаниями, ООО «Azercell Telekom”, запустила очередную кампанию для своих абонентов.

С 08.03.2020 подключившись к ежемесячному пакету Zvuk, абоненты Azercell получают неограниченный доступ к услуге в сети Azercell без дополнительной платы за мобильный интернет. Так, любой, кто подписывается на ежемесячный пакет Zvuk посредством * 707 # YES в рамках этого мобильного приложения, которое содержит более 40 миллионов музыкальных треков, самые популярные плейлисты, трехязычные меню, возможность делиться музыкой в социальных сетях и другие функции на одном смартфоне, получает неограниченный доступ к мобильному интернету при прослушивании музыки!

Отметим, что кампания действительна до 15.04.2020. Для получения дополнительной информации, пройдите по ссылке: https://www.azercell.com/ru/personal/campaigns/monthly/zvuk_yaz_2020/

Напомним что, c 10 февраля 2017 года абоненты Azercell имеют возможность слушать любую музыку и создавать собственный плейлист, используя сервис Zvuk. Чтобы подключиться к услуге, необходимо скачать мобильное приложение из Google Play или AppStore, добавить номер мобильного телефона для регистрации, а затем ввести уникальный код, полученный по SMS в соответствующее окно приложения.

Весна – самое время записать на смартфон музыкальный стриминг Zvuk от Azercell!

Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу news@mcs.az Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана ООО “Azercell Telekom” было основано в 1996 году. В настоящее время 4,8 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране- 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения равен 99,8%. Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета,

телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G и сеть 5G в тестовом режиме, мобильный абонентский сервис, онлайн обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись «Asan İmza» и т. д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Апшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов “İnvestors İn People".