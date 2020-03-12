В Азербайджане достаточно высокий интерес к видеоурокам - минобразования

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане достаточно высокий интерес к передаче "Время урока", транслируемой на канале "Mədəniyyət" (Культура) при организации министерства образования, сказал в четверг Trend завотделом по связям с общественностью министерства образования Джасарет Валехов.

По его словам, несмотря на то, что вчера был первый день видеоуроков, заинтересовавшихся было много: «Видеоуроки размещаются и на странице канала "Mədəniyyət" в Facebook. И если два дня назад пользователей этой страницы было 2000, то сейчас их уже больше 13 тысяч. Это говорит об интересе к видеоурокам».

Напомним, что в связи с угрозой коронавируса учебно-воспитательный процесс во всех учебных заведениях Азербайджана с 3 по 27 марта приостановлен.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)