В Азербайджане будет создан единый реестр рекрутинговых фирм

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения создаст единый реестр юридических лиц, занимающихся посреднической деятельностью в трудоустройстве безработных и поисками рабочих мест, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство.

Реестр будет создан в 2020-2021 годах.

По готовности реестра на его основе будет создана единая информационная база с юридическими лицами, занимающимися посреднической деятельностью в сфере трудоустройства, по которой будет осуществляться обоюдный информационный обмен. Рекрутинговые компании будут вносить в реестр список обратившихся к ним безработных и искателей работы, информацию о трудоустроенных лицах, а также вакансии.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)