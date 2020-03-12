В Азербайджане будет создан единый реестр рекрутинговых фирм
БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения создаст единый реестр юридических лиц, занимающихся посреднической деятельностью в трудоустройстве безработных и поисками рабочих мест, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство.
Реестр будет создан в 2020-2021 годах.
По готовности реестра на его основе будет создана единая информационная база с юридическими лицами, занимающимися посреднической деятельностью в сфере трудоустройства, по которой будет осуществляться обоюдный информационный обмен. Рекрутинговые компании будут вносить в реестр список обратившихся к ним безработных и искателей работы, информацию о трудоустроенных лицах, а также вакансии.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Лента новостей
Сахиба Гафарова: Приложу все усилия и знания для достойного исполнения обязанностей спикера парламента
Самир Шарифов: Наш госбюджет застрахован от зарубежных шоков и какие-либо серьезные влияния наблюдаться не будут
Микаил Джаббаров: Наша экономика обладает сильным финансовым иммунитетом и «подушкой» безопасности против любых внешних шоков
Эльман Рустамов: Резкое падение цен на нефть не оказало существенного влияния ни на торговый, ни на платежный баланс нашей страны