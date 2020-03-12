Сегодняшняя статистика ВОЗ по коронавирусу в мире

БАКУ/Trend/ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) огласила статистические данные и показатели риска на 12 марта по коронавирусу, сообщает в четверг Trend.

Как говорится в сообщении, число подтвержденных случаев заражения увеличилось.

Так, число заразившихся в мире по 124 странам составило 126 380 человек. Число последних заразившихся 191 человек. Скончались 4 634 человека, 18 из которых - новые скончавшиеся. До сегодняшнего дня от вирусной инфекции выздоровели 68 313 человек, 1300 из которых – новые излечившиеся.

ВОЗ оценивает риск заражения в Китае, а также на региональном и глобальном уровнях как очень высокий.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)