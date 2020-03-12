Завтра в Баку ожидается потепление до 19 градусов

БАКУ/Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

В Баку и на Абшеронском полуострове 13 марта ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман, передает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 6-9, днем 14-19, в Баку ночью 7-9, днем 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80, днем 50-60 процентов.

В регионах Азербайджана в основном без осадков. Местами возможен туман, ветер восточный, кое-где будет усиливаться.

Температура воздуха ночью 6-10, днем 19-24, в горах ночью 3-8, днем 13-18 градусов тепла.

На Абшеронском полуострове 13 и 14 марта ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в целом благоприятно для метеочувствительных людей.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)