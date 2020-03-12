В Баку для приема в первый класс зарегистрированы свыше 34 тысяч обращений

БАКУ/Trend/ - Согласно информации на 13:00 12 марта в электронной системе www.mektebeqebul.edu.az для приема в первый класс зарегистрирован 9 831 ребенок.

Как сообщили в четверг Trend в Управлении образования города Баку, прием в первый класс 24 722 детей, обучающихся в группах дошкольной подготовки в 2019-2020 учебном году, был осуществлен в системе путем создания электронных запросов в автоматическом режиме. Таким образом, общее число детей, зарегистрированных для приема в первый класс, составило 34 553. Данный показатель составляет свыше 70 процентов от общего прогнозируемого для приема в первый класс числа учеников.

Прием учеников на 2020-2021 учебный год в первые классы общеобразовательных школ, лицеев и гимназий по азербайджанскому сектору будет осуществляться в обычном порядке, а в секторах, где обучение ведется на другом языке, - путем оценки навыков устной речи (исключая Бакинский европейский лицей, Республиканскую гимназию искусства и Среднеспециальную музыкальную школу имени Бюльбюля). Собеседования для оценки навыков устной речи будут организованы с 1 апреля.

Граждане, которые не могут самостоятельно зарегистрироваться или не имеют доступа к интернету, могут обратиться в ближайший Альтернативный центр. Такие центры действуют с 10:00 до 16:00 с понедельника по пятницу.

Отметим, что с этого года прием учеников в первый класс всех общеобразовательных школ Азербайджана будет осуществляться в электронном порядке посредством системы www.mektebeqebul.edu.az.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)