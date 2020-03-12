Нагиф Гамзаев: Советы президента нашей страны можно считать за светлое будущее Азербайджана

Твердая и последовательная позиция властей Азербайджана по продвижению демократических ценностей в стране раскрыла много важных факторов, таких как объединение общей воли людей вокруг национальных интересов. Внеочередные парламентские выборы, состоявшиеся 9 февраля 2020 года и являющиеся продолжением революционных реформ в стране, еще раз подтвердили, что дальновидная и мудрая политика президента Ильхама Алиева в полной мере отражает волю народа Азербайджана.Об этом заявил депутат Нагиф Гамзаев.

Он отметил, что основной линией выступления главы государства на первом заседании VI созыва парламента были программные рекомендации законодательного органа по всем вопросам, касающимся стратегической линии государства: «Президент Ильхам Алиев, всегда подчеркивал повышенное внимание к социальной сфере и в законодательстве поставил цель депутатам, которые будут действовать в соответствии с новыми условиями новой эпохи, улучшить благосостояние граждан. Являющейся составной частью реформ, результаты внеочередных парламентских выборов в стране, и принятие новых экономических и социальных законов, помогут устойчивому развитию нашей страны и отразиться на смелости депутатов по всем вопросам, связанными со стратегической линией нашего государства

По словам депутата в результате выборов, в котором участвовали все политические силы страны, в сформированной многопартийном парламенте Милли Меджлиса Азербайджанской Республики преобладают участники партии Новый Азербайджан, представители партий будут находится во главе Милли Меджлиса и Комитетов. Это одни из шагов, укрепления политических отношений и в целом политической системы.

«Обращая внимание на факторы, способствующие повышению ответственности партий, представленных в парламенте, президент страны также говорил о необходимости политических реформ и заявил, что партия « новый Азербайджан » в целях общественных интересов делает правильный шаг в этой области.

Представительство партий, назначенных в парламентское руководство, стало началом смелого шага в направлении повышения роли и места партий в политической системе. Начиная с благословения главы государства, шестой созыв должен отвечать современным вызовам, стоящим перед нами как депутатами, и строить нашу деятельность в соответствии рекомендациями и указаниями президента Ильхама Алиева. Независимо от того, какую партию мы представляем, мы должны приложить все усилия, чтобы сделать нашу страну более светлым и процветающим