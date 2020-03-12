В Азербайджане запрещается курение кальяна
БАКУ /Trend/ - Исходя из консультаций со специалистами и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, с целью недопущения распространения коронавируса в Азербайджане гражданам страны было рекомендовано временно сторониться мест массового скопления людей, закрытых помещений.
Как сообщили в четверг Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров, ввиду распространение коронавируса COVİD - 19 воздушно-капельным путем во всех объектах общепита запрещено курение многоразовых кальянов.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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