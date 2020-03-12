В связи с коронавирусом Госкомитет Азербайджана обратился к азербайджанцам, живущим за рубежом (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В связи с коронавирусом Государственный комитет по работе с диаспорой обратился к азербайджанцам, живущим за рубежом.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госкомитет, в обращении отмечается, что в связи с распространением в большинстве стран мира коронавирусом следует быть осмотрительными, максимально соблюдать требования личной гигиены.

"В связи с распространением коронавируса Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана, интересуясь состоянием соотечественников, живущих за рубежом, получает информацию об этом посредством Координационных советов азербайджанцев, Домов Азербайджана, организаций диаспоры, а также в индивидуальном порядке. Госкомитет дает им рекомендации в связи со сложившейся ситуацией и стремиться оказать моральную поддержку всеми возможными средствами. В частности в центре внимания государства, в том числе Госкомитета, находятся соотечественники, компактно живущие и учащиеся в Италии, где широко распространился коронавирус", - говорится в обращении.

Также отмечается, что Госкомитет поддерживает связь с дипломатическими представительствами и Оперативным штабом при Кабинете министров («Горячая линия» - *994-1542).

В то же время Госкомитет принимает превентивные меры для недопущения распространения коронавируса. Под руководством замглавы Аппарата Комитета создан штаб (www.diaspora.support, email: info@diaspora.support) и проводится соответствующая просветительская работа.

В связи с проблемами или какими-либо затруднениями по упомянутому вопросу Госкомитет просит соотечественников обращаться посредством страниц в социальной сети, электронной почты. Госкомитет готов оказать помощь каждому соотечественнику в рамках своих полномочий и возможностей. Также гражданам Азербайджана рекомендуется серьезно соблюдать правила и требования в связи с коронавирусом в странах пребывания.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)