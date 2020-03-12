Бакинское транспортное агентство обратилось к гражданам в связи с туманом (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В настоящее время на автомагистрали проспект Гейдара Алиева - Аэропорт - Загульба, а также на шоссе Бузовна - Шувелян и Бильгя - Пиршагы, а также на окружающих территориях наблюдается туман.
Об этом в четверг сообщили Trend в Бакинском транспортном агентстве (БТА).
Учитывая вышесказанное, Агентство просит водителей быть крайне осторожными, соблюдать установленный скоростной режим.
"В частности, в таких погодных условиях от водителей требуется соблюдать дистанцию. Просим пешеходов пользоваться пешеходными переходами", - сказали в Агентстве.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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