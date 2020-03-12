Названа причина тумана в Баку и на Абшеронском полуострове

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего вечера в связи с инверсией и повышением относительной влажности в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается туман.

Об этом в четверг сказал Trend главный гидролог Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Асиф Вердиев.

Он отметил, что концентрация пыли в воздухе в некоторых местностях также несколько превышает норму.

Согласно прогнозу, туман сохранится до полудня 15 марта.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)