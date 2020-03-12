Лица, распространяющие в Азербайджане слухи о коронавирусе, будут привлечены к правовой ответственности

БАКУ /Trend/ - Генпрокуратура и МВД Азербайджана распространили совместное обращение.

Как передает в четверг Trend, в обращении сообщается, что Оперативный штаб при Кабинете министров регулярно информирует общественность о проводимых превентивных мерах по недопущению распространения коронавируса, количестве зараженных и помещенных в карантин лиц, а также ходе их лечения.

В сообщении подчеркивается, что отдельные лица в социальных сетях и приложении Whatsapp распространяют слухи о принятии в борьбе с коронавирусом мер, которые могут вызвать у людей панику и ввести их в заблуждение.

Генпрокуратура и МВД Азербайджана призывает граждан не верить такой информации ложного характера, ссылаться и доверять информации только уполномоченных государственных органов.

Генеральная прокуратура и министерство внутренних дел Азербайджана предупреждает лиц, которые распространяют такую необоснованную и надуманную информацию, нацеленную на создание искусственного ажиотажа в обществе, что за допущенные незаконные деяния в их отношении будут приняты правовые меры.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)