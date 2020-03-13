В Азербайджане продлен срок регистрации на конкурс по трудоустройству преподователей по бессрочному контракту

БАКУ /Trend/ - С целью участия в конкурсе по приему на работу по бессрочному контракту преподавателей, принятых на вакантные должности в общеобразовательные учреждения на основе срочного контракта, продлен срок регистрации электронных документов.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве образования, кандидаты, желающие принять участие в конкурсе, могут пройти регистрацию на сайте http://www.miq.edu.az/muqavile/ с 13 по 19 марта.

В министерстве отметили, с учетом соответствующих рекомендаций Оперативного штаба при Кабинете министров по отмене массовых мероприятий, даты проведения этапа собеседования пока не определены. Дополнительная информация об этом будет дана после завершения регистрации.

Отметим, что в конкурсе могут принять участие преподаватели, которые набрали проходные балы на конкурсах по приему на работу, проведенных по 2018-2019 и 2019-2020 учебным годам, со среднеспециальным и высшим образованием, а также принятых на вакантные или новые места.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)