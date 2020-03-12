Продолжительность учебного года в Азербайджане будет определять Кабинет министров

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Образцовый устав общеобразовательных школ".

Как сообщает в четверг Trend, постановление в связи с этим подписал премьер-министр Али Асадов.

В документе отмечено, что отныне продолжительность учебного года в Азербайджане будет определяться Кабинетом министров.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)