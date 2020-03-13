Сезон Формулы-1 может стартовать в Баку

Вскоре после официального заявления об отмене Гран При Австралии появились разговоры о том, что из-за коронавируса старт сезона состоится не раньше 7 июня, когда пройдет гонка в Баку. Об этом в разговоре с журналистами сказал спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко, передает Trend со ссылкой на autosport.com.ru.

Также о подобном сценарии пишут Motorsport-Total и F1-Insider.

«По нашей информации, все гонки до Монако включительно будут отменены, – сообщает F1-Insider. – Старт сезона состоится не раньше 7 июня в Баку. Это значит, что гонки в Бахрейне, Вьетнаме, Зандворте, Барселоне и Монте-Карло не состоятся в срок».