Сезон Формулы-1 может стартовать в Баку
Вскоре после официального заявления об отмене Гран При Австралии появились разговоры о том, что из-за коронавируса старт сезона состоится не раньше 7 июня, когда пройдет гонка в Баку. Об этом в разговоре с журналистами сказал спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко, передает Trend со ссылкой на autosport.com.ru.
Также о подобном сценарии пишут Motorsport-Total и F1-Insider.
«По нашей информации, все гонки до Монако включительно будут отменены, – сообщает F1-Insider. – Старт сезона состоится не раньше 7 июня в Баку. Это значит, что гонки в Бахрейне, Вьетнаме, Зандворте, Барселоне и Монте-Карло не состоятся в срок».
Лента новостей
Дочь Муслима Магомаева: Выражаю бесконечную признательность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, которые очень многое делают для увековечения имени моего отца
Накопленные в Азербайджане за период высоких цен на нефть средства близки к общему объему экономики страны
Некоторые археологические находки Нахчывана будут переданы в Национальный музей истории Азербайджана
Лица, распространяющие в Азербайджане слухи о коронавирусе, будут привлечены к правовой ответственности
Результаты первого дня соревнований Кубка мира FIG по спортивной гимнастике – Марина Некрасова вышла в финал
В связи с угрозой коронавируса приостанавливается оформление виз посредством ASAN Viza - Оперативный штаб