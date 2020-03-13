В бакинском метро увеличена интенсивность дезинфекционных работ широкого спектра (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Бакинский метрополитен" увеличило интенсивность проведения дезинфекционных работ широкого спектра в связи с COVID-19.

Как сообщили Trend в пятницу в пресс-службе ЗАО, профилактические дезинфекционные работы, связанные с коронавирусом, ранее было запланировано проводить дважды в месяц, но на данный момент принято решение об их проведении каждую неделю.

Основная цель этого - повышение эффективности санитарно-гигиенических мероприятий профилактического характера, обеспечение пассажиров более безопасными и комфортными условиями пользования метрополитеном.

Отмечено, что дезинфекционные работы в поездах и на станциях, а также на других объектах метрополитена осуществляет предприятие, которое работает в этой сфере по специальной лицензии уже много лет. В связи с нововведением внесены соответствующие изменения в график профилактических мероприятий. В Бакинском метрополитене завершается второй этап осуществления профилактических мероприятий

На настоящее время завершены очередные широкомасштабные дезинфекционные работы под контролем соответствующих структур в области санитарии в 47 поездах (235 вагонов), кроме трех поездов (15 вагонов), в которых проводится плановый текущий ремонт.

Также продолжаются и ежедневные мероприятия. Согласно технико-эксплуатационным правилам, в электродепо осуществляется техобслуживание каждого поезда в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Также в качестве дополнительных мер профилактики в течение дня двери идущих от станции "Бакмил" до электродепо пустых поездов остаются открытыми, а вагоны вентилируются. В ночное время на станциях начинаются дезинфекционные работы широкого спектра. Профилактические мероприятия на подъездных участках, путепроводах, в вестибюлях, на платформах и станционных путях проводятся под контролем специалистов и ответственных лиц. В условиях ежедневного режима работы все поверхности на станциях очищаются дезинфицирующими средствами, по меньшей мере, трижды в день, и данные работы находятся под постоянным контролем.

Круглосуточно работает "горячая линия" ЗАО "Бакинский метрополитен" в связи с коронавирусом. Позвонив по телефонам 964 и (012) 490 00 00, можно получить подробную информацию о профилактических работах в метро в связи с угрозой коронавируса. Вся информация предоставляется оперативно и объективно.

ЗАО "Бакинский метрополитен" проводит свою деятельность в связи с профилактическими мероприятиями по коронавирусу, постоянно находясь в контакте с Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана, с учетом всех поручений и рекомендаций, а также обеспечивает оперативное решение актуальных вопросов в данном направлении.

Помимо этого, проводятся важные мероприятия по просвещению работников. В результате деятельности, начатой с конца января, среди работников метрополитена широко пропагандируются рекомендации Всемирной организации здравоохранения и министерства здравоохранения Азербайджана, создаются соответствующие условия для тщательного соблюдения санитарно-гигиенических норм на рабочих местах.

ЗАО "Бакинский метрополитен" еще раз призывает пассажиров строго соблюдать санитарно-гигиенические нормы. Отсутствие мусора, соблюдение чистоты станций и поездов - основа здоровья каждого.

(Текст: Эльдар Джанашвили)