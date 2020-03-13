В Транспортном обменном центре "Кёроглу" проведена очередная дезинфекция (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Сегодня проведены дезинфекционные работы в Транспортном обменном центре "Кёроглу", которым в течение дня уже воспользовались 270 тысяч человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Учитывая удобство пассажиров, работы были проведены ночью.

Продезинфицированы перроны, залы ожидания, сооружения и оборудование, находящиеся в непосредственном контакте с пассажирами.

Также работы по дезинфекции проведены на территории парка и скамьях.

Для регулярной дезинфекции рук пассажиров, водителей и работающего здесь персонала в залах ожидания поставлены специальные растворы.

Раньше в Центре соответствующие меры проводились один раз в неделю. Всю ночь проводилась дезинфекция 2 100 автобусов, работающих на административной территории Баку. Автобусы в течение дня очищаются и на конечных остановках.

Юридические и физические лица, оказывающие услуги такси (10 компаний), провели дезинфекцию 2 462 транспортных средств.

БТА просит пассажиров соблюдать важные правила при использовании общественного транспорта, чтобы защитить себя и других от вируса.

Антиэпидемические меры будут продолжены.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)