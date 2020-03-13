В бакинском метро увеличена интенсивность дезинфекционных мероприятий широкого спектра (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Бакинский метрополитен" увеличило интенсивность дезинфекционных мероприятий широкого спектра в связи с COVID-19.

Как сообщили Trend в пятницу в пресс-службе ЗАО, профилактические дезинфекционные работы, связанные с коронавирусом, ранее было запланировано производить два раза в месяц, но на данный момент принято решение проводить их каждую неделю.

Основная цель этого - повышение эффективности санитарно-гигиенических мероприятий профилактического характера, обеспечение пассажиров более безопасными и комфортными условиями пользования метрополитеном и обеспечение надежности санитарного состояния метрополитена на более высоком уровне.

Отмечено, что дезинфекционные работы в поездах и на станциях, а также на других объектах метрополитена осуществляет предприятие, которое работает в этой сфере по специальной лицензии уже много лет. В связи с нововведением внесены соответствующие изменения в план мероприятий по графику. В настоящее время в Бакинском метрополитене завершается второй этап осуществления профилактических мероприятий

На настоящее время в ЗАО "Бакинский метрополитен" завершены очередные широкомасштабные дезинфекционные работы под контролем соответствующих структур в области санитарии в 47 поездах (235 вагонов), кроме трех поездов (15 вагонов), в которых проводится плановый текущий ремонт.

Также продолжаются и ежедневные мероприятия. Согласно технико-эксплуатационным правилам, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями в электродепо осуществляется обслуживание каждого поезда.