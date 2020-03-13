В Азербайджане дезинфицируются учреждения социального обслуживания (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В учреждениях социального обслуживания Государственного фонда социальной защиты министерства труда и социальной защиты населения регулярно осуществляются дезинфекционные меры против коронавируса COVİD-19.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, данные работы осуществляются в рамках выполнения "Плана действий по пресечению распространения нового коронавируса в Азербайджане". Для повышения эффективности профилактических мер серьезно контролируется санитарно-гигиеническая обстановка в этих учреждениях.

В стране действуют 15 учреждений социального обслуживания лиц из уязвимых групп. В этих учреждениях свыше 1100 человек, находясь на постоянном государственном обеспечении, в стационарных условиях обеспечиваются социальными услугами реабилитационного характера.

(Текст: Турал Гараджаев)