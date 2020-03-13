В субботу в Баку без осадков, до 15 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, временами усиливающийся умеренный южный ветер, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 6-9, днем 12-16, в Баку ночью 7-9, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 762 до 754 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75, днем 50-60 процентов.

В северных и западных районах Азербайджана ожидаются дожди, в горных местностях возможен снег. В отдельных местах туман. Местами западный ветер будет усиливаться.

Ночью 5-10, днем 15-20, в горах ночью 1-6, днем 7-11 градусов тепла.

На Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, на благоприятном для метеочувствительных людей уровне.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)