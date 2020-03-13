У четырех граждан Азербайджана, вернувшихся из Ирана и Италии, обнаружен коронавирус – Оперативный штаб
БАКУ/Trend/ - У четырех граждан Азербайджана, вернувшихся из Ирана и Италии, обнаружен факт заражения коронавирусом, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
Они помещены в больницы особого режима, самочувствие их нормальное, проводятся соответствующие меры по их лечению.
Состояние гражданина Азербайджана (1938 года рождения), помещенного ранее в больницу особого режима, продолжает оставаться стабильно тяжелым.
Больной находится под серьезным контролем, и проводятся необходимые меры по его лечению.
Лечение в больницах особого режима других лиц, у которых выявлена коронавирусная инфекция, продолжается, их состояние находится под серьезным контролем.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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