Минобразования Азербайджана обратилось к школьникам по поводу "телеуроков"

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана обратилось к школьникам в связи с трансляцией уроков по телевидению.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, в рамках программы "Время уроков" на телеканалах Mədəniyyət и ARB Günəş продолжается трансляция видеуроков.

Телеуроки, которые стартовали при организационной поддержке министерства образования 11 марта, пять дней в неделю транслируются на канале Mədəniyyət с 10:00 до16:00, а на ARB Günəş - с 14:00.

"Уважаемые ученики, министерство образования рекомендует держать под контролем учебный график. Ученики, которые не смогли посмотреть передачу по телевизору, могут ознакомиться с ее записью на портале министерства образования, а также видеоуроки, проведенные 11, 12 и 13 марта доступны в интернете по ссылке", - говорится в обращении министерства образования.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусекйнов)