Проводится дезинфекция во всех структурах Госагентства автодорог Азербайджана (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана осуществляет неотложные меры в связи с пресечением распространения коронавируса COVİD-19.

Как сообщили в пятницу Trend в пресс-службе Агентства, с этой целью во всех административных зданиях структур, находящихся в его подчинении, в том числе во вспомогательных постройках для пресечения распространения инфекции коронавируса, принимаются необходимые меры, проводятся дезинфекционные работы. Рабочие комнаты, залы, коридоры, лестницы, фойе обрабатываются специальными растворами.

Помимо этого, принимаются усиленные меры по просвещению и повышению осведомленности граждан по поводу коронавируса. Данные работы проводятся сотрудниками Агентства на основании рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)