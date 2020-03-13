В Азербайджане запускают информационный сайт о коронавирусе
БАКУ /Trend/ - Центр общественного здравоохранения и реформ минздрава разрабатывает новый интернет-сайт с целью борьбы и профилактики коронавирусного заболевания (COVID-19), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центр.
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