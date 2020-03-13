В Баку усилены меры по борьбе с коронавирусом
БАКУ/Trend/ - С целью пресечения возможной угрозы распространения на территории Азербайджана коронавируса COVİD-19, принимаются неотложные меры.
Как сообщили в пятницу Trend в ИВ города Баку, Департамент жилищно-коммунального хозяйства Баку принимает особые меры для недопущения и пресечения распространения заболевания, повышения эффективности принятых в этой сфере профилактических мер.
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