Из 19 лиц с коронавирусом в Азербайджане излечились трое - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - До сих пор в Азербайджане выявлено всего 19 человек, инфицированных коронавирусом.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции в бакинском офисе Всемирной организации здравоохранения сказала заведующая отделом Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева, сообщает в пятницу Trend,

Она сообщила, что трое из них полностью излечились.

Глава находящейся с визитом в Азербайджане миссии ВОЗ Каролина Браун сообщила на брифинге, что рекомендует Азербайджану устанавливать факты заражения еще на ранней стадии.

"Поскольку это новый вирус, мы и для себя открываем много нового. Из-за масштаба распространения и большого числа стран, где он был выявлен, мы объявили пандемию. Профилактические меры продолжаются и сегодня», - сказала Браун.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)